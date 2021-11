Bana, racconto mia Australia intima in thriller

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - L'Australia piu' intima 'che amo e conosco, quella dei piccoli centri, nella quale molti di noi si identificano di piu'' esplorata anche attraverso gli strumenti del giallo e del thriller. E' l'elemento nel bestseller di Jane Harper, The Dry (In italiano edito da Bompiani con il titolo Chi e' senza peccato) che ha convinto il divo australiano Eric Bana, a diventare fra i motori, come protagonista del film e coproduttore, dell'adattamento del romanzo. Una trasposizione diretta da Robert Connolly che dopo il grande successo in patria (e' diventato il 14/o film australiano piu' visto di sempre nel Paese, superando anche cult come Le avventure di Priscilla) arriva anche in Italia, dall'11 novembre distribuito da Notorious Pictures con il titolo Chi e' senza peccato - The dry. La storia ruota intorno all'agente federale Aaron Falk (Bana) che da Malbourne torna dopo 20 anni nella sua citta' natale in Australia, Kiewarra. Un piccolo centro rurale, che come molti altri nella zona sta morendo per l'assenza di acqua e lo stato di abbandono. Il ritorno e' motivato dai funerali di un amico d'infanzia, Luke (Martin Dingle Wall), che stando alle apparenze, vittima della follia che ha devastato questa comunita', per piu' di un decennio di siccita', si sarebbe tolto la vita dopo aver ucciso la moglie e il figlio. Uno scenario al quale non credono i genitori di Luke, che pregano Aaron di restare ad indagare. L'agente federale e' costretto cosi' a riaffrontare anche una tragedia di oltre 20 anni prima, la morte di un'amica d'infanzia, l'allora 17enne Ellie Deacon. Un trauma che potrebbe essere legato al caso di Luke. Nel cast, fra gli altri, anche Keir O'donnell, John Polson, Julia Blake, Bruce Spence, Matt Nable, William Zappa, James Frecheville e Joe Klocek (interprete di Aaron adolescente) . 'Ho amato molto lo sguardo cinematografico che c'e' nel libro di Jane Harper, Robert e io siamo grandi fan del romanzo e non volevamo staccarcene nel film' ha spiegato Bana nella Q&a online organizzata da Film at Lincoln Center -. Volevamo dare il massimo spazio sia a quella visione, che al viaggio emozionale fino ad allora incompleto di Aaron. E' un uomo che ha dentro di se' molto vuoti da colmare'. Bana, classe 1968, e' approdato ad Hollywood a inizio anni 2000, conquistando il pubblico con ruoli come quello di Norm Hoot Gibson, sergente di prima classe della Delta Force in Black Hawk Down di Ridley Scott; un Hulk introspettivo nella versione cinematografica del fumetto firmata da Ang Lee; uno agente iconico del Mossad in Munich di Spielberg, o piu' recentemente il bugiardo cronico, truffatore, assassino e stalker nella miniserie, ispirata da una storia vera, Dirty John. Del personaggio di Aaron in Chi e' senza peccato, 'mi colpiva il suo dover vivere un ritorno a casa che respingeva, come fosse una riunione di compagni di scuola alla quale non voleva assolutamente andare. E' un rifiuto che senti nel suo essere'. Anche come produttore Bana si e' posto come obiettivo per il film 'non solo la massima fedelta' al libro ma anche un'autenticita' del 100%, evitando ogni stereotipo o caricatura, nel raccontare certi luoghi e chi li abita. Come vivere in zone dove la terra non e' in grado di nutrirti, possa influenzarti psicologicamente e avere un effetto sul tuo equilibrio interiore'. (ANSA).