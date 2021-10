Cinema: I am not legend, Mastrovito 'sbianca' gli zombie

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Si può rivisitare LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI, film del 1968 di George Romero ricreandolo cinematograficamente? È quello che ha fatto l'artista Andrea Mastrovito in I AM NOT LEGEND opera finanziata nel 2019 dall'Italian Council del Mibact. Tutti i personaggi, infatti, nel fumetto come nel film, comunicano solo attraverso citazioni in lingua originale tratte da romanzi, poesie, musica, cinema, mentre gli zombie di Romero sono letteralmente 'cancellati' da ogni scena, a indicare il 'nulla' che si sta impossessando del mondo.

Tutto ha inizio nei pressi di un cimitero, dove Barbra ed il fratello Johnny si trovano per far visita alla tomba di Robert Paulson. Qui vengono improvvisamente attaccati da una misteriosa creatura "cancellata" che, dopo una breve colluttazione, riesce a uccidere e cancellare Johnny mentre Barbara fugge disperata, trovando riparo in una casa abbandonata.

Dopo NYsferatu - Symphony Of A Century - riadattamento animato del capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau NOSFERATU (1922), con cui Andrea Mastrovito ha esordito al cinema nel 2017 - l'artista torna alla regia con questo secondo che sarà presentato oggi alla nuova edizione dell'Asylum Fantastic Fest a Valmontone.

(ANSA).