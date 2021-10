Anima Bella vince premio del pubblico a Cinemed di Montpellier

Anima Bella, opera seconda di Dario Albertini, vince il Premio del Pubblico a Cinemed, Festival Cinemed Méditerranéen di Montpellier.

Il film racconta la storia di Gioia una ragazza di diciotto anni che vive in un piccolo borgo rurale del centro Italia. Fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona a lei più cara, la costringerà lentamente a stravolgere la sua vita. Le stagioni personali di Gioia non compiranno il loro ciclo naturale, ma cadranno in sacrificio per amore. L'amore per suo padre.

Anima Bella, prodotto da BiBi Film, Elsinore Film con Rai Cinema, sarà distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna.

Il pubblico francese conferma il suo legame con il cinema di Albertini. Nel 2018 infatti il suo primo film "Manuel", uscì in Francia conquistando critica e pubblico e proprio a Montpellier, si aggiudicò l'Antigone D'Oro.

A ritirare il premio, insieme al regista, l'attrice protagonista Madalina Maria Jekal (Gioia) al suo esordio e fresca vincitrice del premio RB Casting per la migliore interpretazione ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.

A distribuire il film in Francia e all'estero sarà nuovamente Le Pacte di Jean Labadie, una delle più importanti società di distribuzione e produzione francesi, più volte premiata a Cannes e distribuzione storica, tra gli altri, di Ken Loach, Kore-Eda, Nanni Moretti e Matteo Garrone. (ANSA).