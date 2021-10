Festa Roma: Jolie, Supereroine? Chi accoglie migranti

"Le super-eroine di oggi? Le donne che sono in prima linea e dedicano ogni minuto della loro vita ad accogliere i migranti. Persone che sono fuggite non per combattere, ma proprio per evitare la guerra e dare sicurezza alla famiglia". A dirlo oggi a Roma è Angelina Jolie tra i supereroi di ETERNALS presentato in anteprima alla Festa del Cinema e ad Alice nella città e in sala dal 3 novembre con The Walt Disney Company Italia.

Terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel - diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland - il film racconta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, ma spesso 'difettosi', costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, i Devianti.

A interpretarli un cast che include, oltre la Jolie, da sempre impegnata nel sociale e ambasciatrice dell'UNHCR, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington e Salma Hayek.