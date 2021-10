Festa di Roma: film Open Arms vince il premio del pubblico

Open Arms - La legge del mare di Marcel Barrena vince il "Premio del Pubblico FS" alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, assegnato dagli spettatori della prima replica dei film della Selezione Ufficiale che hanno votato attraverso l'APP ufficiale e il sito www.romacinemafest.it.

Il regista Marcel Barrena non ha potuto ritirare il Premio, ma ha ringraziato il pubblico con questo messaggio: "L'anteprima a Roma è stata un'esperienza indelebile per me, non dimenticherò mai l'accoglienza del pubblico. Ho il video nel telefono e l'ho guardato molte volte con le lacrime agli occhi; perché abbiamo sofferto molto facendo questo film. Realizzare Open Arms - La legge del mare è stato un viaggio lungo e doloroso, "la strada lunga e tortuosa della mia vita" come dicevano i Beatles.

Questo premio ci dà forza, ci dà speranza, perché ci ricorda che il mondo ha bisogno di sentire questa storia. Questa storia parla di un gruppo di uomini che fanno cose buone. E dobbiamo concentrarci sugli uomini buoni, sulle cose buone. E questo premio, non è solo una buona cosa, è una grande cosa.

Per sempre grato alla festa del cinema di Roma". Oggi, sempre in un video, ringrazia la Festa ''è un grande onore e sono molto felice. La prima a Roma è stata strepitosa, un ricordo per tutta la vita. Non dimenticheremo questo premio, tutti. Un abbraccio da Barcellona''.

"Siamo molto felici ed orgogliosi del premio ricevuto alla Festa del Cinema di Roma e siamo onorati di essere i distributori italiani di Open Arms - La legge del mare. È un film di grande attualita' e non vediamo l'ora di portare nei cinema italiani questo potente racconto sulla storia e la visione di Oscar Camps, un uomo che ha superato i suoi limiti realizzando ciò che poteva sembrare impossibile" così hanno dichiarato i distributori italiani del film, Adler Entertainment.

Open Arms - La legge del mare (titolo originale Mediterráneo) è una produzione spagnola di Lastor Media, Fasten Films, Arcadia Motion Pictures, Cados Producciones con la casa di produzione greca Heretic, è sarà distribuito nelle sale italiane da Adler Entertainment.