Red Rocket, il ritorno a casa di un porno attore

Un perfetto esempio di cinema indipendente americano RED ROCKET di Sean Baker già in concorso al Festival di Cannes per gli USA e ora alla Festa di ROMA. Protagonista un Simon Rex, altrettanto perfetto, nei panni di un balordo, molto falso, a volte comico, e sempre un po' vigliacchetto all'Alberto Sordi. Mikey Saber, questo il suo personaggio, è una pornostar a fine carriera (ha 39 anni), che a un certo punto da Los Angeles torna a Texas City dove vivono la sua ex moglie Lexi (Bree Elrod) e la suocera. Nessun ritorno da figliol prodigo per lui, anzi. Deve pregare lungamente per essere accettato promettendo loro protezione e soldi. E, sempre per i soldi, Mickey si arrangia vendendo erba, mentre con la moglie ricuce il rapporto grazie al Viagra. Ma questo folletto fastidioso che è Mickey non sa stare fermo e buono, così è inevitabile che incontri nel più colorato dei negozi di Donuts della cittadina, l'incantevole Strawberry (Susanna Son, attrice e musicista), miscuglio perfetto di una Lolita tanto innocente quanto erotica. Mickey capisce subito che la ragazza, con la quale inizia una relazione, ha enormi potenzialità nel porno tanto da poter scalare e arrivare ai primi posti nel ghota dell'ambiente. Basta tornare con lei a Los Angels e fargli da guida smontando ogni sua eventuale resistenza. Va detto che questo film tutto incentrato sulla bravura di Simon Rex - valore aggiunto in un'opera sulla provincia americana tante volte raccontata dal cinema - è uno dei primi progetti girati in sicurezza durante la pandemia. RED ROCKET è prodotto poi dallo stesso Baker (che ne ha scritto anche la sceneggiatura con Chris Bergoch) assieme ad Alex Coco, Samantha Quan, Alex Saks e Shih-Ching Tsou. Jackie Shenoo è il produttore esecutivo con Drew Daniels direttore della fotografia. Tra le curiosità, il fatto che prima di diventare famoso come VJ e attore, Simon Rex ha effettivamente iniziato la sua carriera girando scene di masturbazione da solista nel porno gay sotto lo pseudonimo di 'Sebastian'. Rex si è fatto un nome dopo aver recitato in tre Scary Movie (i suoi crediti aggiuntivi includono film come National Lampoon's Pledge This!), ma RED ROCKET segna un suo sorprendente rilancio. "Mickey è un uomo-bambino che relativizza costantemente le cose per preservare la sua sanità mentale. È risolutamente ottimista perché incapace di affrontare il brutto momento in cui si trova. Questo è l'unico modo che ha per andare avanti. Per lui è sempre colpa di qualcun altro. C'è molta America in lui. C'è indubbiamente una caratteristica americana: qualcuno che cerca di raggiungere il successo senza preoccuparsi dei danni collaterali. È il tratto che si trova anche in film come IL PETROLIERE e THE WOLF OF WALL STREET".