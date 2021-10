Oscar: Film sull'ex Inter Bengtsson selezionato da Svezia

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Sarà "Tigers", film scritto e diretto da Ronnie Sandahl a rappresentare la Svezia, in lizza per la categoria Miglior Film Internazionale agli Oscar. E' un dramma psicologico liberamente ispirato alla storia dell'ex calciatore prodigio Martin Bengtsson, ex dell'Inter che si è ritirato a soli 19 anni, nel 2005 per depressione. Il film è disponibile in Italia su tutte le principali piattaforme di streaming distribuito da Adler Entertainment. Prodotto dallo svedese Piodor Gustaffson per Black Spark Film insieme a Lucia Nicolai e Marcello Paolillo per Art of Panic (Italia) e Birgitte Skov SF Studios (Danimarca), con SVT e Rai Cinema, Tigers, passato ad Alice della città dove ha vinto il premio come miglior attore italiano emergente (Antonio Bannò).

Nelle parole del regista, Tigers "è una storia sulle tigri del mondo del calcio. Su uomini giovani e ammirati, rinchiusi in gabbie dorate, addomesticati fino a diventare marchi". (ANSA).