Cinema: incassi Usa, al top c'è Halloween Kills

Con 50 milioni di dollari (50.4) Halloween Kills con Jamie Lee Curtis che ha ripreso uno dei suoi ruoli iconici, Laurie Strode, questa volta diretta da David Gordon Green, è al top del box office Usa del weekend. Vanta anche il debutto migliore per un film che viene lanciato contemporaneamente nei cinema e su un servizio di streaming senza costi aggiuntivi (il cosiddetto day and date) Al secondo No Time to Die, il 25/mo Bond con 24.3 milioni di dollari per un totale domestico che ormai sfiora i 100 milioni e internazionale oltre i 348 milioni.

Terzo posto per Venom: la furia di Carnage con 16.5 milioni dal 15 al 17 ottobre per un totale worldwide di 283 milioni. Quarta posizione per La famiglia Addams 2 con 7.2 milioni. Al quinto infine c'è The Last Duel di Ridley Scott, il dramma medioevale con Matt Damon, Adam Driver, Timothee Chalamet, Ben Affleck e Jodie Comer che ha incassato 4 milioni 820mila dollari, con un pubblico per l'80% sotto i 25 anni (il traino Chalamet). (ANSA).