Incassi Usa, debutto boom per Venom 2

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Debutto 'mostruoso' al box office Usa per Venom: La furia di Carnage. Il sequel del film con Tom Hardy, diretto da Andy Serkis - e atteso in Italia il 14 ottobre - ha rastrellato ben 90,1 milioni di dollari nel week end, stabilendo un nuovo record per l'era della pandemia (il precedente apparteneva a Black Widow, con 80 milioni centrati a luglio). Un risultato che rappresenta un'ancora di salvezza per i cinema in difficoltà e conferma la potenza dei personaggi Marvel al botteghino.

A ridare fiato al box office è stata anche La famiglia Addams 2, che ha incassato 18 milioni di dollari (risultato di tutto rispetto per un film di animazione), mentre I molti santi del New Jersey, prequel dei Soprano targato Warner Bros, si è dovuto accontentare di 5 milioni di dollari, piazzandosi al quarto posto alle spalle di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che al quinto fine settimana di uscita ha raccolto 6 milioni di dollari, raggiungendo nel complesso i 206 milioni di dollari.

