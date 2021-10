Alice nella città, con Belfast, Depp e la Famiglia Addams

ROMA - In concorso titoli di primo piano come Belfast di Kenneth Branagh (in coproduzione con la Festa del Cinema) già vincitore a Toronto e lanciato per gli Oscar, e Petite maman di Celine Sciamma (anche protagonista di un incontro), da poco premiato a San Sebastian, ma anche l'ultimo film interpretato da Piera degli Esposti, Anima bella di Dario Albertini. Masterclass con divi come Johnny Depp (il 17 ottobre) sul mestiere dell'attore e i suoi ruoli comici più famosi, o autori cult come Mamoru Hosoda, che porta in gara Belle e Andrea Arnold che presenta il documentario Cow sul ciclo vitale al femminile. Altri nomi pop che arriveranno per i loro film, come Achille Lauro (Anni da cane), Frank Matano (Una notte da dottore) e Louis Garrel (The crusade). L'apertura già annunciata con Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, e fra gli eventi speciali il secondo capitolo animato della Famiglia Addams. Sono fra i punti di forza del programma di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela dedicata al pubblico più giovane della Festa Internazionale del Cinema di Roma (14 - 24 ottobre).

'Alice' che quest'anno si svolgerà sia all'Auditorium Parco della Musica che all'Auditorium Conciliazione "sarà aperta alla città, inclusiva e partecipata. Torniamo a fare festa pensando al pubblico, anche per aiutarlo a tornare in sala" dice Fabia Bettini, direttrice della sezione con Gianluca Giannelli. Nel concorso di 'Panorama Italia' si va da titoli premiati a Locarno, il legionario di Hleb Papou e Brotherhood di Francesco Montagner, a due film che affrontano lo sport da una prospettiva inedita, Takeaway di Renzo Carbonera, una delle ultime interpretazioni di Libero de Rienzo e Mancino Naturale di Salvatore Allocca con Claudia Gerini, mamma di un talento del calcio. Tra gli altri appuntamenti l'omaggio a Francesco Nuti con la versione restaurata di Tutta colpa del paradiso, per la quale arriveranno la famiglia Nuti e Giovanni Veronesi, e il restauro di un cult come Amore Tossico di Claudio Caligari. "Vogliamo unire svago, intrattenimento, riflessione, grandi autori e storie amate dai più giovani" spiegano i due direttori A San Sebastian c'è stata qualche protesta (legata alle accuse rivolte all'attore dell'ex moglie Amber Heard, ndr) per la presenza di Johnny Depp, a voi è arrivata qualche voce contraria? "Nessuna, solo grande supporto, dalle mamme alle figlie 15enni" spiega Bettini. L'attore parlerà anche della web series animata (in programma) dedicata ai più piccoli, Puffins, nella quale è Johnny Puff.

Insieme alla Festa del Cinema, Alice presenta tra gli eventi speciali Dear Evan Hansen, il discusso adattamento del musical cult a Broadway, diretto da Stephen Chbosky, con Ben Platt (già interprete del protagonista in palcoscenico), Amy Adams e Julianne Moore. "Per la chiusura arriverà, sempre in coproduzione con la Festa di Roma, un altro film per il grande pubblico che annunceremo più avanti". Tra gli altri titoli più attesi, la teen romance Time is up di Elisa Amoruso, con Bella Thorne e il compagno anche nella vita, Benjamin Mascolo (Benji); l''animazione d'autore di Where is Anne Frank? di Ari Folman; l'amicizia fra un bimbo e un dispositivo digitale parlante e deambulante in Ron - Un amico fuori programma e l'anteprima di Sempre più bello, capitolo finale della trilogia teen dramedy con Ludovica Francesconi. Non manca l'attualità, dal social drama su un amore in pandemia Un mondo in più di Luigi Pane al documentario di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, Futura, esplorazione dell'idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati in un lungo viaggio in Italia. Infine, torna Sintonie, selezione di opere in collaborazione con Venezia 78 e la Berlinale e si dà spazio al racconto seriale per le nuove generazioni, con titoli come la comedy drama canadese Sort of e il fantasy drama turco Hamlet.