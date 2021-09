Sguardo al dopo Venezia, Sorrentino punta all'Oscar

Il senso di un festival per il cinema, il gap tra una Mostra con la sua bolla cinefila e il pubblico, il rapporto da ricostruire tra le persone e la sala cinematografica, il ponte da Venezia a Los Angeles per gli Oscar e le rinnovate speranze per Paolo Sorrentino. Chiusa Venezia 78 ("un'annata eccezionale" l'ha definita il direttore Alberto Barbera, soddisfatto che l'alta qualità della selezione sia stata, salvo poche eccezioni, confermata nei fatti da critici e giornalisti), lanciata l'edizione 2022 (31 agosto-10 settembre), la 90/a del festival di cinema più antico, si guarda avanti.

Paolo Sorrentino accarezza il Leone d'Argento con l'emozione che non va via. "Francamente non mi aspettavo niente. Avendo fatto parte in passato di altre giurie, che sono la cosa più imprevedibile e stravagante del mondo del cinema, so bene che è sempre un terno a lotto. Il fatto che fosse stato accolto bene dalla stampa non era un indicatore valido. Poi, quando venerdì pomeriggio mi hanno chiamato per farmi tornare, senza dirmi ovviamente per quale premio, mi è salita un'emozione che ancora non va via. So come ci si sente a non ricevere quella telefonata", ha detto a notte fonda il regista Gran premio della giuria all'Excelsior, al ricevimento dei premiati. Emozionato persino più degli Oscar, perché "lì si arriva stanchi dopo mesi e mesi di campagna soprattutto per chi fa avanti e indietro con l'Italia. È bellissimo ma non vedi l'ora che finisca". È pronto a fare di nuovo avanti e indietro dall'altra parte dell'Oceano? "Mi sembra tutto prematuro, bisogna fare i passetti uno alla volta. Siamo contenti del Leone, poi da domani ci sediamo con la grande squadra di questo film e vediamo il da farsi" ha risposto all'ANSA.

'È stata la mano di Dio', prudenza del regista napoletano a parte, sembra avere la strada spianata come film italiano da designare per le nomination dell'Oscar Internazionale ma anche come film da considerare per tutte le categorie, considerando la produzione di Netflix. Entro il 31 ottobre all'Anica, invitata dall'Academy, dovranno pervenire le candidature, poi si riunirà la commissione di selezione che sceglierà comunicando entro martedì 1 novembre 2021 il film italiano (l'annuncio delle nomination sarà l'8 febbraio 2022, mentre la cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo).

(di Alessandra Magliaro, inviata a Venezia)