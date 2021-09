Venezia: attesa per i Leoni Ultimi rumors, l'Italia

In pole per il Leone d'oro a Venezia 78A l'emozionante film francese L'Evenement della regista Audrey Diwan, storia di un aborto clandestino nella Francia del 1960.

Ma l'Italia c'è, con E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, a quanto si apprende Leone d'argento - Gran premio della giuria e premio Marcello Mastroianni al giovane protagonista Filippo Scotti.

Anche Il buco di Frammartino sarebbe tra i premiati. Come pure il film di Jane Campion The power of the dog. A Penelope Cruz andrebbe la Coppa Volpi per Madres Paralelas di Almodovar (ANSA).