E' morto il nipotino di Sharon Stone, l'attrice lascia Venezia

River Stone, il nipotino di Sharon Stone, è morto dopo che le sue condizioni si erano rapidamente aggravate. Lo ha annunciato la stessa attrice americana, postando sul suo profilo social un video nel quale si vede il bimbo giocare sorridente, con le date di nascita e di morte. L'8 settembre avrebbe compiuto un anno. La star aveva già lasciato in fretta Venezia, dove era impegnata in uno spot di Dolce & Gabbana, per tornare negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi una foto sul profilo Instagram dell'attrice aveva suscita commozione: ritraeva il bimbo intubato nel letto. "Serve un miracolo, per favore pregate per lui", aveva scritto la zia.