Incassi -7%, in vetta Come un gatto in tangenziale 2

Weekend di fine agosto in leggero calo, -7%, per gli incassi delle sale italiane registrati nell'ultimo fine settimana, secondo i dati forniti da Cinetel: 2.715.341 euro contro i 2.910.154 del precedente weekend. In vetta alla classifica troviamo Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, sequel della commedia che vede protagonisti ancora Paola Cortellesi e Antonio Albanese, contornata dal cast precedente, che comprende Sonia Bergamasco e Claudio Amendola, a cui si aggiungono Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Il film di Riccardo Milani uscito in 482 sale il 26 agosto ha incassato 762.067 euro, 1.035.473 in quattro giorni di programmazione, ma aveva registrato un incasso ferragostano di 268.774 mila euro, nei giorni del 14 e il 15 agosto, in anteprima con Vision Distribution in.

Perde il trono e scende al secondo posto della top ten, la commedia per bambini Me contro te. Il mistero della scuola incantata, distribuito dalla Warner Bros Italia, regia di Gianluca Leuzzi e con protagonisti le due star del web Sofia Scalia e Luigi Calagna, coppia professionale e nella vita: 724.449 euro, 3.671.228 in due settimane.

Scivola di una posizione fermandosi sulla terza anche Fast & Furious 9, di Justin Lin con Vin Diesel e un ricco cast che comprende Charlize Theron e Vincent Sinclair, che segna 578.740 euro, 3.717.411 in due settimane.

Scende di un gradino fino al quarto anche The Suicide Squad - Missione Suicida, di James Gunn, della serie cominciata con la pellicola del 2016, con protagonisti Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena e Sylvester Stallone. Registra 134.499 euro, 1.788.881 in quattro settimane. Perde un posto e si ferma al numero cinque anche Free guy - Eroe per gioco che ottiene 111.478 euro, 713.524 in tre settimane di programmazione.

