scelto titolo per quarto capitolo serie Matrix

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Il quarto capitolo della serie Matrix ha finalmente un titolo, 'The Matrix: Resurrections'. Il titolo è stato rivelato dalla Warner Bros durante CinemaCon, l'evento annuale dell'industria cinematografica. La Warner Bros ha anche svelato un trailer in cui Neil Patrick Harris nel ruolo di uno psicologo parla a Keanu Reeves (Neo). I due sono a San Francisco in un futuro non troppo distante e sembra che Neo sia intrappolato in un mondo noioso, similmente al film del 1999. Il trailer tuttavia non è ancora disponibile al grande pubblico. Il film, diretto da Lana Wachowski, è previsto in sala per dicembre 2022. (ANSA).