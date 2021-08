Letitia Wright si ferisce su set Black Panther 2

Breve ricovero ospedaliero per Letitia Wright. Secondo quanto riferiscono I media americani, l'attrice, 27 anni, si è ferita sul set di 'Black Panther: Wakanda Forever' dopo un'acrobazia. Le riprese erano in corso a Boston. La Wright è una delle attrici del cast originale e ritorna nel ruolo di Shuri, la sorella minore di T'Challa.

Ancora non emergono dettagli sulla trama del seguito di Black Panther dopo la morte di Chadwick Boseman lo scorso anno. Ryan Coogler torna alla regia e tra gli altri attori è previsto il ritorno di Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Angela Bassett e Winston Duke. Il film sarà in sala a luglio del 2022.

(ANSA).