Per il Festival di Venezia è record biglietti venduti, già 20mila

Ad una settimana dal via di Venezia 78 (1-11 settembre) la voglia di cinema in sala è testimoniata dal boom di vendite dei biglietti per il pubblico. Il botteghino online del sito della Biennale è stato preso d'assalto: dei 28mila biglietti disponibili, secondo quanto apprende l'ANSA, ne sono già stati venduti 20mila. C'è da sottolineare che per l'emergenza sanitaria, come lo scorso anno, i posti sono stati dimezzati per garantire il distanziamento. Su circa 200 sono già esaurite inoltre 93 proiezioni, con Dune di Denis Villeneuve protagonista di un primo caso sold out. Le delegazioni dei film, con relative star, si annunciano numerose purtroppo però il red carpet continuerà a rimanere chiuso alla vista da un muro di protezione, come accadde per la Mostra del cinema 2020. (ANSA).