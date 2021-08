Angelina Jolie posta la lettera di una ragazza afghana

Angelina Jolie debutta su Instagram e dedica il primo post ad una ragazza afghana. L'attrice e regista ha condiviso una lettera inviatale da un'adolescente e sottolinea come il popolo afghano stia perdendo la capacità di comunicare su social media e di esprimersi liberamente. "Quindi - scrive - sono su Instagram per condividere le loro storie e le voci di tutti coloro che nel mondo combattono per i loro diritti civili".

Jolie ha anche raccontato la sua esperienza in Afghanistan prima dell'11 settembre 2001 ricordando i rifugiati che venti anni fa scappavano dai talebani. "Fa male - si legge ancora nel post - guardare gli afgani di nuovo fuggire con la paura e l'incertezza che ora regna nel loro paese. Lo spreco di denaro e tempo, lo spargimento di sangue e le vite perse solo per arrivare a questo è un fallimento impossibile da capire".