Sorrentino e Jennifer Lawrence, nuovo progetto insieme

In stand by il film Mob Girl, Paolo Sorrentino dirigerà comunque Jennifer Lawrence secondo quanto anticipa Deadline. Il progetto è un film biografico sull'agente dei divi Sue Mengers e su Indiewire si parla di offerte dai colossi dello streaming, in primis Netflix e Apple Tv per 80 milioni di dollari, di cui 20 sarebbero il compenso per la protagonista. La sceneggiatura è firmata da Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo e John Logan.

Morta nel 2011 Sue Mengers a Hollywood tra gli anni '60 e '70 ha rotto il soffitto di cristallo imponendosi in un ambiente decisamente maschile. Tra i suoi clienti Candice Bergen, Gene Hackman, Peter Bogdanovich, Barbra Streisand, Cher, Joan Collins, Brian De Palma, Faye Dunaway, Bob Fosse, Ali McGraw, Steve McQueen, Burt Reynolds. (ANSA).