Incassi, balza in testa The Suicide Squad

Nel week end dell'entrata in vigore del Green Pass anche nei cinema, The Suicide Squad - Missione Suicida balza in testa alla classifica del box office incassando 851mila euro nei 4 giorni e 861mila in totale. Il film di James Gunn, che non è né un remake né un sequel della pellicola del 2016, vanta un prestigioso cast: da Margot Robbie a Idris Elba, da Viola Davis a John Cena e Sylvester Stallone. Al secondo posto, con 317mila euro, c'è Fast & Furious 9 - The Fast Saga ma bisogna precisare che si tratta dell'incasso della sola giornata di giovedì. Le anteprime estive sono durate dal 2 al 5 agosto con un incasso totale di 1 milione 381 mila, l'uscita ufficiale sarà il 18 agosto. Scivola terzo Jungle Cruise che in calo del 70% incassa 202mila euro per un totale di 1 milione 256mila euro. Al quarto posto (in discesa di due) si posiziona Old, thriller di M. Night Shyamalan, con 81mila euro (il complessivo è 1 milione 342mila). Gli altri esordienti sono l'horror spagnolo La casa in fondo al lago di Alexander Bustillio e Julien Maury che si piazza quinto con 67mila euro in 4 giorni e l'evento musicale Blackpink The Movie (che celebra il quinto anniversario del debutto del gruppo musicale) sesto con 58mila. A seguire, in settimana posizione, I Croods 2 mentre cala di 2 posti Black Widow. Chiudono la top ten Possession e The Father. Debutta all'undicesimo posto la leggenda piratesca tradotta in cartoon con gusto nordico Capitan Sciabola e il diamante. A livello complessivo il box office ha raggiunto 1.900.847 euro con 268mila presenze in calo del 10% sul fine settimana passato.