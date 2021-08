Disney apre hotel Star Wars, fino a 6 mila dlr per due notti

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Disney aprirà un hotel a tema Star Wars l'anno prossimo e svela anche il costo per due notti.

Ben seimila dollari per quattro persone (tre adulti e un bambino). Il prezzo scende a 4 mila e 800 per due persone e 5 mila e 300 per tre (due adulti e un bambino). La struttura si trova vicino agli Hollywood Studios, nell'Epcot Resort Area del Walt Disney World Resort a Bay Lake in Florida ed è come un'astronave nello spazio. E' stata definita l'esperienza più immersiva nel mondo di Guerre Stellari e segue l'apertura nel 2019 di Star Wars: Galaxy's Edge, un'area a tema ispirata al franchise di Star Wars, situata all'interno del Disneyland Park presso il Disneyland Resort di Anaheim, in California, e dei Disney's Hollywood Studios presso il Walt Disney World Resort di Orlando.