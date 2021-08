Sharon Stone, minacce per aver chiesto un set vaccinato

Sharon Stone ha subito delle minacce per aver chiesto un set completamente vaccinato. Lo ha rivelato la stessa attrice, 63 anni, in un video nel quale è candidata per il board nazionale del sindacato Sag-Aftra. Spiega che è stata ingaggiata per un lavoro ad Atlanta ma ci andrà solo se tutto il set sarà completamente vaccinato. Tuttavia è stata minacciata di perdere il lavoro. "Andrò al lavoro se non sono tutti vaccinati nel mio show? - dice la Stone - No, no, non ci andrò. Sono stata minacciata di perdere il lavoro? Si, si.

Perderò il lavoro se non sono tutti vaccinati? Si, si potrei".

L'attrice ha anche rivelato che durante la pandemia ha perso l'assicurazione medica dopo 43 anni nel mondo dell'industria cinematografica e per 13 dollari mancanti. "Non penso sia una cosa ragionevole per nessuno di noi" - ha commentato. (ANSA).