La Palma d'oro Titane in sala dal 30 settembre

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Uscirà in sala in Italia il 30 settembre Titane, Palma d'oro all'ultimo Festival di Cannes, distribuito da I Wonder Pictures. Diretto da Julia Ducournau, seconda donna a vincere il riconoscimento più ambito del concorso francese, il film ha segnato profondamente pubblico e critica del festival.

Alexia (Agathe Rousselle) adora le automobili, sin da quando, bambina, ha ricevuto in testa una placca di titanio a causa di un incidente. Facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo.

Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l'essere umani.

Provocatorio e innovativo, Titane è un manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro. (ANSA).