Torna Le vie del cinema con Taviani, Petri e Moretti

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Anche quest'anno "Le vie del cinema", uno dei più antichi festival italiani dedicati al cinema restaurato, non si ferma (come già nel 2020, nonostante la pandemia). La 27ma edizione si svolgerà dal 3 al 7 agosto 2021 a Narni, in provincia di Terni. La rassegna è diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi ed è organizzata per iniziativa del Comune di Narni. Anche quest'anno il festival proporrà un viaggio nella storia d'Italia raccontata attraverso film recentemente restaurati dalla Cineteca Nazionale che lavora all'interno del Centro Sperimentale di Cinematografia, dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dalla Cineteca di Bologna. I film verranno proiettati ogni sera, a partire dalle ore 21.00, sul grande schermo allestito nel Parco pubblico "Bruno Donatelli" di Narni, a ingresso gratuito e nel pieno rispetto delle norme di prudenza e di sicurezza attualmente in vigore. I titoli in programma sono: "In nome della legge" di Pietro Germi (3 agosto); "Padre padrone" di Paolo e Vittorio Taviani (4 agosto); "A ciascuno il suo" di Elio Petri (5 agosto), tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita; "Caro diario" di Nanni Moretti (6 agosto); "Pane e cioccolata" di Franco Brusati (7 agosto), per celebrare un altro centenario della nascita, quello di Nino Manfredi. Fra gli ospiti che introdurranno i film, l'onorevole Caterina Chinnici, deputata al Parlamento Europeo e figlia del magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia nel 1983; i registi Daniele Vicari e Giulio Base; il direttore della fotografia Luciano Tovoli e il grande italianista, già docente alla Sapienza, Giulio Ferroni. (ANSA).