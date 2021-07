E' morta l'attrice Pilar Bardem, madre di Javier

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - L'attrice spagnola Pilar Bardem, madre dell'attore Javier, è morta ieri a Madrid a 82 anni. Lo hanno annunciato in un comunicato i figli Carlos, Monica e Javier: "Vogliamo condividere la notizia che nostra madre, il nostro esempio, è morta. È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall'amore della sua famiglia".

L'attrice era stata ricoverata nell'ospedale Ruber della capitale spagnola per un'infezione renale. "Sappiamo dell'affetto e dell'ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l'attrice, la combattente e la persona sempre solidale che è stata. Siamo grati con tutto il cuore per questo amore verso nostra madre", si legge ancora nella nota della famiglia. In oltre 50 anni di carriera l'artista, nata a Siviglia nel 1939, ha partecipato a più di 80 film, 43 opere teatrale e 31 serie televisive. Nel 1995 ha vinto il premio Goya come miglior attrice non protagonista per il suo lavoro in "Nessuno parlerà di noi quando saremo morti", di Agustín Díaz Yanes. (ANSA).