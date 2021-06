Nuovo film per Andrea Pallaoro, primo ciak 'Monica' in Ohio

Andrea Pallaoro torna dietro la macchina da presa per 'Monica', una nuova co-produzione internazionale dopo Medeas nel 2013 e Hannah nel 2017. Le riprese del nuovo film sono iniziate a Cincinnati in Ohio, ed è anche il secondo di una trilogia dedicata alle donne. Pallaoro ha firmato anche la sceneggiatura originale, rinnovando inoltre il sodalizio con Orlando Tirado già co-sceneggiatore di Medeas e Hannah.

Monica è il ritratto intimo di una donna che, per la prima volta dopo 20 anni, torna a casa nel Midwest per prendersi cura della madre malata. Attraverso i temi dell'abbandono, l'invecchiamento, il rifiuto, l'accettazione e il perdono, conosciamo Monica e il suo mondo fatto di dolore, paura ma anche coraggio. Un viaggio attraverso i bisogni e i desideri di una donna che apre uno sguardo conoscitivo sulla condizione umana.

Nel cast le attrici Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Trace Lysette , Emily Browning e Joshua Close, reduce dalle riprese di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Monica è prodotto da Gina Resnick, Christina Dow, Eleonora Granata e Andrea Pallaoro. E' coprodotto da Marina Marzotto e Mattia Oddone per Propaganda Italia con Rai cinema, Riccardo Di Pasquale, Antonio Adinolfi e Gabriele Oricchio per Fenix entertainment e con Giorgia Lo Savio per Alacran pictures.

