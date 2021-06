Amos Gitai 'Premio Visconti' a Ischia Global

E' stato assegnato al regista israeliano Amos Gitai il Premio Luchino Visconti che sarà consegnato il 18 luglio nel corso della 19esima edizione di Ischia Global Film & Music Festival promosso con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania, insieme a Bnl Gruppo Bnp Paribas, Università Pegaso, Givova, Riflessi e Trenitalia, con il patrocinio di SIAE e Nuovo Imaie.'' "Gitai non è solo il più celebre regista del suo paese ma un protagonista della scena culturale internazionale, produttore, sceneggiatore, architetto, è testimone da mezzo secolo della difficile convivenza tra arabi e israeliani attraverso documentari e celebri opere di finizione, apprezzati nei maggiori festival di tutto il mondo _ dichiara Tony Renis, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia.- Siamo orgogliosi di premiare un autore coraggioso e indipendente, nel nome di Visconti, con un riconoscimento che negli anni tiene vivo il legame del maestro con l'isola verde, la sua amata dimora''.

Tra le personalità nell'albo d'oro del premio i registi Baz Luhrmann , Stephen Frears, Jean Jacques Annaud, Tom Hooper, e Marco Bellocchio e gli attori Jeremy Irons ed Helen Mirren.

L'ultimo film di Amos Gitai, al quale il Global fest dedicherà un omaggio, è 'Laila in Haifa' in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. Il Global festival, fondato e diretto da Pascal Vicedomini, è presieduto quest'anno dall'attrice americana Gina Gershon (Rifkin's Festival) affiancata da Piero Chiambretti (gia' premio Italian King of Comedy 2020).Tra gli omaggi in programma anche quello alla dinastia hollywoodiana degli Huston, con la presenza di Danny e Jack. A coordinare lo Special Contest al quale si sono iscritte oltre mille opere da 90 paesi sarà regista americano Fisher Stevens, celebre ambientalista, che parteciperà al Social Forum dedicato quest'anno al tema del mare, in partnership con Marevivo, associazione presieduta da Rosalba Giugni. (ANSA).