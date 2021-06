Loki, serie tra Zodiac e Il silenzio degli innocenti

Seven e Zodiac di David Fincher ma anche il Silenzio degli innocenti, per le atmosfere da thriller noir, o polizieschi action/buddy movie come 48 Ore, sono fra le influenze principali a cui hanno attinto la regista Kate Herron e il capo sceneggiatore Michael Waldron per la nuova miniserie in sei puntate del Marvel Cinematic Universe, Loki, in arrivo il 9 giugno su Disney+. Tom Hiddleston, già volto nei film Mcu dell'inaffidabile Dio dell'inganno, brillante affabulatore, fratello adottivo di Thor, è affiancato qui da un cast che comprende Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Hiddleston credeva concluso con Avengers: Endgame il suo percorso con Loki e ha reagito con "un mix di gioia e sorpresa" quando gli hanno offerto di realizzare una serie sul personaggio.

"Ero così esaltato dall'idea e allo stesso tempo mi chiedevo come sarebbe stato possibile visto che Avengers: Infinity war era stato così definitivo sulla fine della storia di Loki" spiega l'attore nella conferenza stampa in streaming. In realtà poi Avengers: Endgame aveva riaperto una porta: "Restavano alcune domande e gli autori della serie mi hanno garantito che saremmo ripartiti da lì. Avevano tutti delle idee molto brillanti". Ritroviamo così il 'divino' artista della fuga, come già anticipato della sinossi ufficiale, finire nuovamente prigioniero, stavolta della Time Variance Authority (Tva), un'agenzia che vigila sul mantenimento della corretta linea temporale. Un compito reso difficile da un misterioso agente 'guastatore' che salta in varie epoche diffondendo il caos ("Nel decidere i periodi abbiamo evitato le scelte più scontate, volevamo sovvertire le aspettative per sorprendere i fans" dice Waldron). E' l'agente Mobius (Wilson), ad avere l'idea di cercare di convincere Loki a 'giocare' per i buoni. Un cambio di campo molto più complicato del previsto. "Amo della serie il fatto che Loki venga strappato via da tutto ciò che gli è famigliare, come Thor, gli Avengers o Asgard. Ha perso il suo status e il suo potere. E se gli togli tutto ciò in cui Loki si è identificato negli ultimi sei film, cosa rimane? C'è da scoprire cosa lo renda nel modo in cui è - spiega Hiddleston - se ci sia qualcosa di autentico in lui, se sia in grado di crescere o cambiare. Credo che il pubblico rimarrà coinvolto dalle direzioni in cui lo porteremo". Informazioni, sorprese e conferme, anche intime, sul personaggio non mancano, titoli di testa (in coda) compresi.

"Siamo partiti dal desiderio di fare una serie con Tom Hiddleston e che ci fossero nella trama elementi sul viaggio nel tempo - spiega il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige -. L'ispirazione per il percorso da dare alla serie è venuta da Kate (Herron, giovane regista che ha firmato fra le altre Sex Education, ndr) e dalle sue idee. Ha portato la storia a toccare generi che non avevamo neanche immaginato". Fra questi c'è anche un tocco di commedia: "Sia che io che Michael abbiamo esperienza nel genere. Tom ha un grande humour e lui si riferisce alla personalità di Loki come a differenti note su un pianoforte - dice la cineasta - è una componente che non poteva mancare". Fra i debuttanti nel Mcu c'è anche Owen Wilson, che ha trovato una grande alchimia con Hiddleston: "Tom è stato così generoso da rispondere a tutte le mie domande sul personaggio e l'universo Marvel in generale che conosce così bene, mi ha realmente aiutato ad entrare in questa dinamica" racconta -. Loki è Mobius è come se giocassero una partita a scacchi. Stare al passo con il Dio dell'inganno non è facile". Una gioia in più per Hiddleston è stata ritrovare nel cast due sue grandi amiche ed ex compagne di corso alla Royal Academy of Dramatic Art, Gugu Mbatha Raw, nei panni di Ravonna Lexus Renslayer, giudice nella Tva e Wunmi Mosaku, nel ruolo di Hunter B-15, un'implacabile 'scovacriminali' d'alto grado: "Anche se mi spaventava un po' entrare in una saga così vasta sapevo che sul set avrei trovato degli amici - spiega Wunmi Mosaku - conosco Tom da quando avevo 18 anni". E' stato "bellissimo ritrovarci insieme in questo mondo così sterminato - aggiunge Gugu Mbatha Raw - e soprattutto avere sempre il conforto reciproco durante la lavorazione, con le riprese che si sono svolte in piena pandemia".