Cannes: i film in gara per la Palma d'oro

In concorso per la Palma d'oro al 74/mo festival di Cannes (6-17 luglio) ci saranno 24 titoli incluso il film d'apertura ANNETTE di Leos CARAX (Francia). La giuria è presieduta da Spike Lee.

Ecco la lista completa:

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (THE STORY OF MY WIFE) Ildikó ENYEDI (Ungheria)

BENEDETTA Paul VERHOEVEN (Paesi Bassi)

BERGMAN ISLAND Mia HANSEN-LOVE (Francia)

DRIVE MY CAR Ryusuke HAMAGUCHI (Giappone)

FLAG DAY Sean PENN (USA)

HA'BERECH (AHED’S KNEE) Nadav LAPID (Israele)

CASABLANCA BEATS Nabil AYOUCH (Marocco)

HYTTI NRO 6 (COMPARTMENT NO.6) Juho KUOSMANEN (Finlandia)

THE WORST PERSON IN THE WORLD Joachim TRIER (Norvegia)

LA FRACTURE Catherine CORSINI (Francia)

THE RESTLESS Joachim LAFOSSE (Belgio)

PARIS 13TH DISTRICT Jacques AUDIARD (Francia)

LINGUI Mahamat-Saleh HAROUN (Chad)

MEMORIA Apichatpong WEERASETHAKUL (Thailandia)

NITRAM Justin KURZEL (Australia)

FRANCE Bruno DUMONT (Francia)

PETROV’S FLU Kirill SEREBRENNIKOV (Russia)

RED ROCKET Sean BAKER (USA)

THE FRENCH DISPATCH Wes ANDERSON (USA)

TITANE Julia DUCOURNAU (Francia)

TRE PIANI Nanni MORETTI (Italia)

TOUT S’EST BIEN PASSÉ François OZON (Francia)

A HERO Asghar FARHADI (Iran)