The Conjuring 3, quando il diavolo entra in tribunale

(Da un consolidato, ricco e affidabile franchise horror creato dal produttore e regista James Wan nel 2013, arriva il 3 giugno in sala con la Warner Bros THE CONJURING 3 - PER ORDINE DEL DIAVOLO, sequel di 'The Conjuring - Il caso Enfield' del 2016. E questa volta il vero orrore viene dalla realtà perché il film, diretto da Michael Chaves (The Curse of La Llorona) e scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick, è basato su una storia vera, uno dei casi più sensazionali affrontati dai coniugi Ed e Lorraine Warren che ha spinto i due demonologi fin dentro l'orrore più del solito.

Stiamo parlando di un caso che ha segnato la giurisprudenza degli States che per la prima volta accettò il fatto che la possessione demoniaca potesse essere usata a difesa di un uomo accusato di omicidio.

Ad interpretare i due coniugi studiosi del paranormale sono sempre la sensitiva Vera Farmiga e Patrick Wilson, interpretati rispettivamente da Lorraine e Ed Warren.

Nel cast del film troviamo anche Ruairi O'Connor, (The Spanish Princess) che nel film presta il volto all'omicida protagonista della pellicola, la cui anima è stata venduta al diavolo.

Catherine Hook (NOS4A2) e Julian Hilliard (WandaVision) vestono invece i panni dei giovani membri di una famiglia maledetta da una misteriosa strega.

Il film, come già detto, è basato sul caso di Arne Johnson, denominato dai media americani come il Demon Murder Trial, ovvero il "processo al demoniaco assassino".

Siamo in Connecticut nel 1981, nella cittadina di Brookfield.

Qui la Corte Superiore accusò il giovane chirurgo Arne Johnson dell'omicidio di Alan Bono, suo padrone di casa, morto in seguito a diverse coltellate al petto. E proprio in questa occasione per la prima volta un avvocato, Martin Minnella, difese il proprio cliente ritenendolo sotto influenze demoniache, ovvero posseduto dal diavolo. Il giovane Arne Johnson, tra l'altro, prima di commettere questo omicidio, fu visitato dai coniugi Warren, celebri e illustri demonologi, per richiesta del fratello minore. I due investigatori del paranormale dissero che la possessione era vera.

Nonostante ciò, il 24 novembre 1981 - dopo quindici ore di processo - il giudice condannò Johnson a espiare dai dieci ai venti anni di prigionia (ma ne scontò solo cinque). Il giovane fu accusato di omicidio colposo di primo grado.

L'America e il mondo si divisero in due: c'è chi credeva alla storia della possessione e chi invece pensò che fu tutta una messa in scena. Ne è un esempio Carl Glatzel Jr. che, nel libro di Gerald Brittle The Devil in Connecticut, afferma che la storia era stata inventata dai Warren per pubblicizzare la loro attività.

Ma come ha avuto inizio la possessione di Arne Johnson? Secondo la testimonianza della famiglia Glatzel, quella appunto che racconta il film tra rumori assordanti e ripetuti colpi di scena, il primo "ospite" della presenza demoniaca è stato il piccolo David Glatzel.

Venne allora praticato un esorcismo sull'allora undicenne David da parte di un gruppo di sacerdoti cattolici, i quali affermarono di aver visto il demone uscire dal corpo di David ed entrare in quello di Johnson che, diversi mesi dopo, uccise il suo padrone di casa.

Ma come racconta il film in tutti i particolari fu lo stesso Johnson, fidanzato allora di Debbie Glatzel sorella maggiore di David, a chiedere con estremo coraggio al Diavolo in persona di lasciare l'undicenne: "Ti prego lascia David e prendi me!" Urlò più volte al ragazzino in piena possessione. E va detto che il Diavolo non mancò di accettare la sua proposta.