"The Postcard" di Asmae El Moudir vince IsReal 2021

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - The Postcard della regista marocchina Asmae El Moudir è il film vincitore della sesta edizione di IsReal, Festival di cinema del reale della città di Nuoro. "Per il coraggio e la sincerità con la quale la regista ha colmato una rimozione famigliare e per la delicatezza nel costruire e raccontare una relazione profonda con i personaggi e la loro comunità di appartenenza", la giuria composta da Giovanni Cioni, Alberto Fasulo e Letizia Gatti gli ha assegnato il primo premio.

The Postcard è ambientato in un piccolo villaggio del Marocco ed è la storia di un viaggio che parte dalla ricerca delle tracce perdute di una madre per evolvere in una storia universale sull'emancipazione, offrendo un meraviglioso ritratto su una comunità di donne e il loro desiderio di appartenenza.

La giuria di IsReal ha assegnato il secondo premio a Apiyemiyekî di Ana Vaz "per il linguaggio cinematografico folgorante, che rivela la memoria degli scomparsi, i popoli sterminati dell'Amazzonia e la loro domanda sempre viva: "Perché?".

La Giuria giovani del Festival, come da tradizione, ha assegnato il premio per il terzo posto: la scelta è ricaduta su Makongo, di Elvis Sabin Ngaïbino, "per la particolarità dello sguardo del regista che ha saputo introdurci in una comunità a lui vicina, attraverso una narrazione diretta e onesta". Menzione speciale, "per l'audacia e la freschezza del linguaggio" a "Sulle arie, sulle acque, sui luoghi" della regista sassarese Vittoria Soddu.

Il film è realizzato con i filmati d'archivio legati alla campagna promossa dalla Fondazione Rockfeller contro la malaria tra il 1946 e 1951.

Il Festival è stato organizzato dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna con la partecipazione di Fondazione di Sardegna e Fondazione Sardegna Film Commission.

Con quarantasette film totali in calendario, il programma della rassegna diretta da Alessandro Stellino ha presentato il meglio della produzione documentaria internazionale, privilegiando le opere a carattere etno-antropologico, con un occhio di riguardo per gli esordienti e i giovani autori. (ANSA).