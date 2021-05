Al via il festival di Montecarlo con Bova presidente giuria

Al via la 18° edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 31 maggio al 5 giugno 2021 nel Principato di Monaco. Considerata la prima, più importante e significativa rassegna cinematografica dedicata alla commedia, anche quest'anno avrà luogo nel Grimaldi Forum di Montecarlo.

La Kermesse, che ha riscosso negli anni un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale grazie all'impegno di Ezio Greggio e del compianto maestro Mario Monicelli (co-fondatore del Festival), è pronta ad accogliere il pubblico e numerosi talent internazionali assicurando appieno lo svolgimento in tutta sicurezza.

Nelle varie sale si alterneranno proiezioni, incontri con i più amati protagonisti del cinema internazionale, italiano e francese e il Festival culminerà con la serata di Gala e premiazione di sabato 5 giugno.

Il Festival, che presenterà anche in questa edizione il meglio delle commedie internazionali, ha scelto come presidente della Giuria un talento italiano e internazionale come Raoul Bova.

Ad affiancare Bova nei lavori da giurato, l'attrice francese di origine danese Sara Forestier (Gainsbourg), Giacomo Ferrara (Suburra, Suburra la serie, Il Permesso-48 Fuori), Mario de la Rosa star internazionale dopo il successo della serie La Casa di Carta. Completa la giuria il critico cinematografico Mario Sesti (tra i curatori della Festa del Cinema di Roma) . (ANSA).