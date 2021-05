Dal 31 maggio Empty Man - L'arte di Federico Clapis

Dal 31 Maggio andrà in streaming su Chili e ITsART, EMPTY MAN - L'ARTE DI FEDERICO CLAPIS OLTRE I SOCIAL, documentario di Davide Romeo Meraviglia che racconta la storia e la figura di Federico Clapis, milanese classe 1987, che, all'apice di una carriera in rete, decide nel 2015 di mollare per dedicarsi completamente alla sua grande passione: l'arte. Prodotto da LAMP - Light And Motion Pictures, racconta appunto di questo personaggio dirompente sui social che un giorno decide di diventare artista internazionale.

La partecipazione a un evento collaterale alla Triennale di Milano 2020 finisce per assumere un ruolo centrale nella narrazione perché sottolinea l'ambivalenza con cui l'artista si trova a dover fare i conti. Man mano che il film si svela si rivela anche la vita intima di Clapis un'artista che invita quotidianamente il pubblico online a scrivere e condividere sui social le sensazioni che le sue opere suscitano, considerando appunto la condivisione una parte integrante dell'atto artistico. In questo modo, sculture, installazioni e video arte diventano il veicolo di un'avventura più profonda in cui è centrale la condivisone tra artista e utente.

Dice nelle note di regia Davide Romeo Meraviglia: "È a suo modo un eroe capace di esorcizzare ciò che tutti almeno una volta nella vita abbiamo sognato, ma pochi hanno avuto il coraggio di fare davvero: mollare tutto e inseguire un sogno nonostante le avversità. Federico è un personaggio ancora molto presente sui social, che anzi sono diventati parte integrante del suo percorso artistico. Con una telecamera a mano lo abbiamo seguito nei momenti più intimi della sua vita, quelli in cui abbandona la sua persona pubblica e racconta i suoi pensieri più nascosti.

Lontano dalle immagini patinate pubblicate sui suoi canali social, raccontiamo agli spettatori un aspetto finora nascosto di Federico Clapis".