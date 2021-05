Oscar tornano al Dolby Theatre, 94/a edizione 27 marzo 2022

La 94/a edizione degli Oscar si terrà il 27 marzo 2022. Lo hanno annunciato l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ed ABC, l'ente che organizza la cerimonia e il network che la manda in onda. Lo show sarà trasmesso dal vivo e di nuovo dalla storica location del Dolby Theatre a Los Angeles. La cerimonia per il 2022 era stata inizialmente prevista per il 27 febbraio, ma poi è slittata di un mese per non essere in concomitanza delle olimpiadi o del Super Bowl. Nel tentativo di lasciarsi la pandemia alle spalle, l'Academy ha anche annunciato che torneranno anche gli appuntamenti cancellati nel 2021, tra questi i Governors Awards e il pranzo con i candidati, si tratta tuttavia di eventi che non verranno trasmessi in tv. Le candidature saranno invece annunciate l'8 febbraio 2022.

Tuttavia, visto che il 2021 è ancora un anno che si porta dietro gli effetti della pandemia, resta lo 'strappo' dell'eleggibilità per i film che debuttano in streaming senza essere passati per le sale cinematografiche. (ANSA).