Amazon acquista MGM per 8,45 miliardi

Amazon ha firmato un accordo per acquistare gli studios MGM per 8,45 miliardi di dollari. MGM ha quasi 100 anni di storia cinematografica ed è complementare al lavoro degli Amazon Studios, che si concentra nel produrre show per la tv, si legge nelle note. "MGM ha un vasto catalogo con oltre 4.000 film", afferma Mike Hopkins, senior vice presidente di Prime Video e Amazon Studios, sottolineando "il vero valore finanziario di questo accordo è il tesoro di proprietà intellettuale del catalogo", aggiunge.