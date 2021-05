Il ritorno di Lindsay Lohan, sarà protagonista commedia

Dopo anni di assenza i riflettori si accendono di nuovo su Lindsay Lohan. L'attrice, 35 anni, sarà protagonista di una commedia romantica di Netflix. La produzione inizierà a novembre, scrive Variety, sottolineando anche che l'uscita non è prevista per il prossimo Natale. Secondo la trama, la Lohan vestirà i panni di una ricca e viziata ereditiera che perde la memoria durante un incidente di sci e si ritrova ad essere accudita dal proprietario di uno chalet e la figlia prematura nei giorni che precedono in Natale. Il resto del cast non è stato ancora annunciato.

Dopo aver iniziato a lavorare da modella a soli tre anni, la Lohan ha debuttato nel cinema 11 anni nel film 'Genitori in trappola' (1998). Dopo diversi guai giudiziari si è ritirata progressivamente dalla recitazione e si è trasferita all'estero vivendo tra Dubai e l'Europa. Poco prima della pandemia, in un'intervista a CNN aveva rilevato il desiderio di tornare negli Stati Uniti. (ANSA).