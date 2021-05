Bufera sui Golden Globes, la Nbc nel 2022 non li trasmetterà

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG -La bufera sulla Hollywood Foreign Press non accenna a placarsi e anzi, a dispetto delle riforme adottate la settimana scorsa, la Nbc ha annunciato che l'anno prossimo non manderà in onda la cerimonia dei Golden Globes mentre alcune star di prima grandezza si sfilano: tra queste, dopo Scarlett Johannsson, anche Tom Cruise che oggi ha restituito al mittente le tre statuette vinte per "Jerry Maguire", "Nato il Quattro di Luglio" e "Magnolia". L'annuncio della rete lascia mette la Hfpa di fronte a un bivio: o andare avanti il prossimo anno senza un'emittente come partner, o muoversi piu' incisivamente per adottare riforme piu' radicali. La scorsa settimana si erano intanto tirati indietro i colossi dello streaming (emersi come studi di produzione di prima grandezza durante la pandemia) Netflix e Amazon chiedendo all'organizzazione misure "piu' significative" sul fronte della membership e delle regole etiche. Posizione avallata dalla Nbc. "Continuiamo a credere che la Hfpa voglia intraprendere riforme significative. Ma cambiamenti di questa grandezza richiedono tempo e lavoro e pensiamo fermamente che l'associazione debba fare le cose per bene. Per questo non manderemo in onda i premi 2022 ma pensiamo di poterlo fare nel gennaio 2023", ha annunciato la rete in un comunicato. L'associazione dei giornalisti stranieri con base a Hollywood era finita nella bufera dopo un'inchiesta del "Los Angeles Times" pubblicata alla vigilia della cerimonia di quest'anno. Accusata di essere una "casta" che non include al suo interno giornalisti neri, l'associazione ha adottato qualche giorno fa un piano in base al quale si impegna ad aumentare il numero dei reporter di colore, introducendo al tempo stesso restrizioni sui doni da parte degli studi e sui pagamenti che i membri hanno finora ricevuto per far parte dei suoi comitati. Ma a molti, tra cui i vertici di Amazon e Netflix al pari di molte star, erano sembrati inaccettabili non solo i contenuti ma anche i tempi che la Hfpa si e' data per aumentare del 50% la sua membership (attualmente 86 giornalisti, nessuno dei quali nero) nell'arco dei prossimi 18 mesi. A irritare era stato anche il fatto che il 10% dell'organizzazione si era astenuta o non aveva partecipato al voto. (ANSA).