Helen Mirren, contenta del video con Zalone e del successo

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Sono stata entusiasta per il fatto che Il mio amico e ammirato collega Checco Zalone mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme". Così Helen Mirren ringrazia Zalone per il suo coinvolgimento nel video La vacinada, diventato virale, andando oltre le polemiche sui social sulla possibilità che il filmato possa essere considerato offensivo per la donna o, anche peggio, sia stato girato dall'attrice premio Oscar con scarsa consapevolezza.

