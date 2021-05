Cinema: Gina Gershon presidente Ischia Global 2021

Sarà l' attrice americana Gina Gershon, ultima musa di Woody Allen, la presidente della 19esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival, che si terrà dal 18 al 25 luglio 2021. La Gershon, protagonista del film 'Rifkin's Festival'(nelle sale italiane dal 6 maggio), già premiata nel 2009 sull'isola verde, sarà affiancata da Piero Chiambretti. ''Una coppia straordinaria di padroni di casa che accoglieranno in sicurezza il mondo a Ischia raccogliendo la 'staffetta' ideale con il festival di Cannes - annuncia Marina Cicogna, co-fondatrice della manifestazione - Gina Gershon è una artista di grande talento e una amica. Dal suo primo incontro con l'Ischia Global festival è divenuta una autentica testimonial a Hollywood della nostra kermesse. La sua adesione è un segnale molto forte e ci conferma che questo sarà il festival della rinascita e che i riflettori dello showbiz torneranno ad accendersi presto su Ischia e sull'Italia. Un grazie particolare a Piero Chiambretti per essere entrato con entusiasmo nella nostra squadra dopo aver ricevuto nel 2020 il premio Re della commedia''.

Tra i film che hanno reso la californiana Gershon, una delle più popolari attrici statunitensi 'Showgirls' di Paul Verhoeven , 'Bound - Torbido inganno ' dei fratelli Wachowski, 'Face/Off - Due facce di un assassino ', 'Insider - Dietro la verità', 'Driven'.

''Già lo scorso anno dimostrammo di saper organizzare un festival in perfetta sicurezza, riportando il cinema nelle sale nel rispetto delle norme anti-Covid - ricorda Cicogna- E siamo naturalmente già proiettati verso luglio, con entusiasmo e ottimismo, supportati dal grande ritmo della campagna vaccinale sul territorio''. Il Global festival fondato e diretta da Pascal Vicedomini, è realizzato con l'Accademia Internazionale Arte Ischia ed il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania, presidenti onorari sono i produttori Trudie Styler e Tony Renis. Al Global festival 2021 saranno programmati proiezioni di film e documentari, cortometraggi selezionati attraverso la piattaforma FilmFreeway.com, forum, mostre e l'omaggio agli artisti dell'anno, con la consueta supervisione della Croce Rossa Italiana. (ANSA).