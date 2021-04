Oscar: Pausini, 'sono pronta continuiamo a sognare insieme'

"Sono pronta. Non so qual è il mio destino. Ma se vuoi. Se mi vuoi, sono qui. Divertiamoci e continuiamo a sognare insieme": così, in inglese, Laura Pausini in un tweet nell'imminenza dell'inizio della cerimonia degli Oscar per i quali è candidata per la migliore canzone originale con Io Si/Seen, scritto dalla stessa Pausini insieme a Niccolò Agliardi e Diane Warren per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti.