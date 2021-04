Michael Radford, Procida isola da Oscar

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Un amore indissolubile e speciale quello che lega Michael Radford a Procida, scelta come Capitale della Cultura 2022 e set nel 1993 del suo film "Il Postino". "E' un'isola da Oscar: incontaminata dalla globalizzazione, così autentica e ricca di una cultura che non è cambiata nei secoli" ha dichiarato Radford nel corso di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest", l'evento promosso con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo che si e' concluso a poche ore dalla notte degli Oscar.

"Procida è unica: un luogo che non ho mai dimenticato e che porto nel cuore, così come il calore della sua gente" incalza l'autore inglese che Massimo Troisi volle al suo fianco nella sua ultima opera e che insiste testimoniando sincero affetto l' campana "Sono felice sia stata scelta come Capitale della Cultura. E' bello viverci e lavorarci.

Un'oasi per chi ama la vita di qualità all'insegna della cultura e della normalità".

Con l'intervento di Radford si e' così chiuso L.A., Italia Festival 2021 promosso con Rai Cinema, Rai Com, Iervolino Entertainment e Minerva Pictures, con il patrocinio del MAECI e Regione Campania, unitamente al Consolato Generale d'Italia a L.A., l'ICE, Anica, Apa (ANSA).