Cinecittà, Sbarigia e Maccanico nuovi vertici

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Luce Cinecittà ha indicato oggi i nuovi vertici societari nominando Chiara Sbarigia nel ruolo di presidente e Nicola Maccanico in quello di amministratore delegato. Lo annuncia il ministro della Cultura Dario Franceschini, che augura loro buon lavoro e sottolinea: sono "due figure di prestigio che sapranno guidare con competenza il rilancio di Cinecittà". Con le nuove nomine, fanno notare dal dicastero di Via del Collegio Romano, si completa la nuova configurazione dell'Istituto Luce Cinecittà, "divenuto una Società per azioni, in forza della Legge di Bilancio 2021, per poter affrontare le sfide previste dal piano di rilancio voluto dal ministro Franceschini che contempla anche la realizzazione di nuovi studi e teatri di posa e l'ammodernamento di quelli esistenti".

L'industria audiovisiva e cinematografica italiana, continua la nota del Mic, "si dota così di un soggetto forte a livello europeo, capace di uno sforzo produttivo adeguato alla crescente domanda, sia nazionale sia internazionale, che sta interessando il nostro Paese".

Dal ministro al termine del Cda che ha indicato i nuovi vertici societari il ringraziamento a Maria Pia Ammirati "per il lavoro svolto in questo anno e mezzo" . Chiara Sbarigia, già direttrice organizzativa del RomaFictionFest e direttrice operativa del MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, è direttrice generale dell'Associazione Produttori Audiovisivi.

Nicola Maccanico ha ricoperto numerosi incarichi nel settore cinematografico tra cui: Executive Vice President Programming di Sky Italia, Amministratore Delegato di Vision Distribution, SVP and Managing Director Theatrical and Strategic Marketing di Warner Bros Entertainment Italia. (ANSA).