Sollima, pronto Senza Rimorso da Tom Clancy

Stefano Sollima è il regista di "Senza Rimorso", con Michael B. Jordan nei panni del Navy Seal John Kelly. A Variety ha detto che gli piace "raccontare storie che parlano di esseri umani reali; non supereroi". Il suo ultimo film è un adattamento del romanzo di Tom Clancy e vede la star di "Black Panther" protagonista. Sarà lanciato a livello globale su Amazon Prime il 30 aprile secondo quanto scrive Variety. Il realismo è stato la cifra registica di Sollima dai tempi delle serie Romanzo Criminale e Gomorra, cui hanno fatto seguito il kolossal internazionale Soldado e la serie Sky dal best seller di Roberto Saviano "ZeroZeroZero".

L'idea è stata modernizzare la sceneggiatura originale e cambiare l'ambientazione vietnamita degli anni '70 del romanzo di Clancy del 1993. Per questo compito, Sollima ha chiamato gli sceneggiatori Taylor Sheridan, con cui aveva lavorato in "Soldado", e Will Staples. "Quello che mi piace del romanzo di Clancy è che parla di guerra, ma la guerra è solo lo sfondo", ha aggiunto Sollima. "Non è tanto la guerra che è importante quanto le ragioni della guerra. Abbiamo mantenuto intatto lo spirito del libro". "Without Remorse" è la storia delle origini di John Clark, uno dei personaggi più popolari del franchise di Jack Ryan di Clancy che, in "Remorse", si chiama John Kelly e successivamente cambia la sua identità in John Clark.

Nell'adattamento di Sollima, dopo che i soldati russi uccidono la famiglia di Kelly - inclusa la moglie incinta - a causa del ruolo di Kelly in un'operazione segreta contro di loro in Siria - va in missione in cerca di giustizia per i loro omicidi. Mentre insegue gli assassini insieme alla collega Seal Karen Greer (Jodie Turner-Smith) e all'agente della Cia Robert Ritter (Jamie Bell), Kelly inizia a scoprire una cospirazione internazionale che minaccia di innescare una guerra tra Stati Uniti e Russia.

Dopo Senza Rimorso Sollima lavora ad un nuovo progetto, Colt, da una storia originale di Sergio Leone.