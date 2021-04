A Pinocchio e Ma Rainey's Black Bottom premi del sindacato Usa truccatori

La stagione dei premi entra nel vivo, arrivano i Sag i premi con cui gli attori premiano gli altri attori (nella notte in America) e intanto sono stati assegnati i Muash ossia i premi del sindacato artisti di make up & hair stylists, ossia trucco e parrucco come si dice in gergo. I riconoscimenti per il cinema sono andati a Ma Rainey's Black Bottom per il miglior trucco e acconciatura d'epoca (il film con Viola Davis e Chadwick Boseman sulla 'madre' del jazz). Premio anche a Pinocchio: il lavoro di trucco prostetico realizzato da Mark Coulier per il film di Matteo Garrone ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Best Special Makeup Effects: il 25 aprile aggiungerà anche la statuetta? La serie in costume Bridgerton ha vinto la stessa categoria per la tv. Miglior trucco per spot pubblicitari e video musicali, è andato al team dietro i look di Lady Gaga per il suo video "911" . Altri premi anche a La regina di scacchi, The Mandalorian, Schitt's Creek e Westworld Dove tutto è concesso. (ANSA).