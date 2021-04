Il campione Nba LeBron+Bugs Bunny, è Space Jam: New Legends

Un mix di due mondi è quello che si ritrova in Space Jam: New Legends", diretto da Malcolm D. Lee in cui il campione NBA LeBron James vive un'avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action Il film, di cui è stato diffuso il trailer, sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros.

Pictures e arriverà in Italia al cinema a settembre.

Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all'azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche "King" James con il loro modo di giocare.

James è protagonista accanto al candidato all'Oscar Don Cheadle, Khris Davis , Sonequa Martin-Green, l'esordiente Cedric Joe, Jeff Bergman e Eric Bauza. (ANSA).