Muccino ai giurati David "Avete perso credibilità"

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Diciamocelo, cari Giurati del @PremiDavid : questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l'avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita peraltro da tempo. Farò il tifo per @miramazzotti e @ClaudioBaglioni #Gliannipiùbelli". Lo scrive su Twitter il regista Gabriele Muccino . Al regista, in serata, ha risposto - interpellata dall'ANSA -Piera Detassis, direttore artistico dell'Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello: "Mi spiace e capisco la delusione, ma a votare ai David di Donatello sono tutti professionisti di cinema molto selezionati". Muccino, sottolinea Detassis, "non si deve lamentare perché in realtà ha due candidature per 'Gli anni più belli': quella andata a Michaela Ramazzotti e quella appunto alla canzone di Baglioni". In realtà, 'Gli anni più belli' è in cinquina anche al David Giovani destinato al miglior film votato, con apposito regolamento, da una giuria di giovani delle scuole superiori e delle università. (ANSA).