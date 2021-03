Black Widow e Crudelia, usciranno in contemporanea sala e streaming

La Disney segue l'esempio della Warner Bros e decide di far uscire i suoi film di punta sia nelle sale cinematografiche sia sulla sua piattaforma in streaming Disney+ in contemporanea, day and date. E' il caso di 'Black Widow' con Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff / Vedova Nera che tuttavia dal 7 maggio è slittato al 9 luglio. Stessa sorte per Crudelia, con Emma Stone, la cui uscita è prevista per il 28 maggio. I due film saranno disponibili ad un costo di 30 dollari extra rispetto all'abbonamento mensile alla piattaforma.

In realtà la decisione della Disney è come un fulmine a ciel sereno per le catene cinematografiche e arriva dopo il passo indietro della Warner rispetto alle nuove uscite nel 2022, che avranno una finestra esclusiva per i cinema di 45 giorni. E dopo che il settore cominciava a rifiatare grazie alle riaperture di mercati importati come Los Angeles e New York, rimasti chiusi per un periodo più lungo rispetto ad altre città americane a causa della pandemia. (ANSA).