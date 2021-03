Luca, il film italiano della Pixar salta la sala, sarà solo su Disney+

'Luca' della Pixar salta l'uscita nella sale cinematografiche negli Stati Uniti e uscirà solo sulla piattaforma Disney+ il prossimo 18 giugno. Il film, diretto dal regista italiano Enrico Casarosa e ambientato negli anni '60 in una località balneare della Liguria, sarà disponibile per gli utenti senza un costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento.

La decisione della Disney ha colto tutti di sorpresa, in particolare modo dopo l'annuncio che sia Black Widow sia Cruella, due film di punta della casa di Topolino, usciranno contemporaneamente al cinema ed in streaming, ad un costo aggiuntivo di 30 dollari.

Luca ha seguito la sorte di Soul che tuttavia è stato un successo dopo il debutto il giorno di Natale l'anno scorso. Il film è stato il secondo più visto dopo Wonder Woman 1984 durante il periodo delle feste. E' stato anche candidato a tre premi Oscar. (ANSA).