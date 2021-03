Mrs. Doubtfire, un director's cut vietato ai minori

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR -Ci sarebbe materiale per un "director's cut" di "Mrs. Doubtfire" in versione "Rated R", vale a dire vietata ai minori di 17 anni se non accompagnati da un adulto. Lo conferma il regista Chris Columbus e adesso i fan reclamano di vederla. La vecchia/nuova versione nascerebbe da un montaggio di "take" improvvisati da Robin Williams nella parte del divorziato di San Francisco che si maschera da anziana governante per riconquistare l'affetto dell'ex moglie (Sally Field) e star vicino ai figli: una dovizia di materiale aggregabile in tante edizioni diverse per uso e consumo di ogni fascia di età. Un tweet di Film Facts ha scatenato l'attenzione degli ammiratori del comico americano tragicamente morto suicida sette anni fa nella sua casa in California. Williams era famoso per il suo talento di improvvisatore: "Mentre nel 1993 filmava Mrs. Doubtfire, improvviso' tanto che ci sono versioni da PG a Pg13, Rated R e NC17". Il micromessaggio includeva il link a un'intervista di Yahoo! Entertainment del 2015 a Chris Columbus in cui il regista rivelava di aver usato piu' di una macchina da presa per catturare in pieno le capacità comiche di Williams e le reazioni degli altri attori che non avevano idea di cosa avrebbe detto. Parlando ora con "Entertainment Weekly" Columbus ha confermato: "Il director's cut NC17 (vietato ai minori di 17 anni) era una battuta, ma altre tre versioni esistono, tra cui quella Rated R". "Mrs. Doubtfire" (in Italia fu sottotitolato "Mammo per Sempre") usci' poi nelle sale Usa col rating PG13 (sconsigliato ai pre-teenager): "La verita' e' che tra me e Robin c'era un accordo: lui avrebbe fatto una, due o tre scene come dal copione di Randi Mayem Singer e Leslie Dixon. Poi pero' lo avremmo lasciato giocare e lui andava avanti improvvisando un'altra ventina di scene". Non tutte adatte a un film per famiglie, ha ammesso Columbus, "anche se da quel materiale potrebbe venir fuori una versione "Rated R" esilarante". Non e' dunque escluso che parte di quel materiale possa diventare di pubblico dominio: "Sarei aperto a farne un documentario sulla realizzazione del film e permettere agli spettatori di vedere alcune scene in una versione 'rated R'". Il problema e' che e' passato molto tempo e lo stesso regista non ricorda molto di quel che non e' stato usato nel film: "Ricordo solo che era roba pazzescamente buffa". Il documentario sarebbe il secondo dedicato a Williams dopo quello mandato in onda nel 2018 da Hbo sul genio comico dell'attore. Columbus, che e' orgoglioso di come e' venuto "Mrs. Doubtfire", ha spiegato che si concentrerebbe sul significato di un unico ruolo con interviste a lui, all'editor Raja Gosnell e la producer producer Marsha Garces Williams.