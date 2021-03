Hollywood in un magazzino con Nomadland

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR -Mentre in Italia i dipendenti di Amazon incrociano le braccia e negli Usa Joe Biden si schiera con i lavoratori del colosso dell'e-commerce in Alabama che vogliono unirsi in sindacato, Hollywood sfonda le porte di uno dei suoi magazzini: "Nomadland", il film di Chloe Zhao in pole position per gli Oscar, comincia con una serie di scene girate all'interno di un centro di impacchettamento di Fernley nel Nevada. Amazon ha un ruolo cammeo nella saga degli anziani nomadi che girano l'America in camper passando di impiego in impiego, ma l'approccio neutrale con cui il film descrive il duro lavoro all'interno dei locali aziendali ha provocato polemiche. Il film della Zhao parte con la due volte premio Oscar Frances McDormand, nella parte di Fern, una vedova sessantenne vittima della recessione del 2008, che arriva a Fernley grazie al programma di Amazon CamperForce che connette nomadi come lei con opportunita' di impiego stagionale. E' stata la stessa McDormand, che oltre a recitare ha prodotto il film, che ha convinto Amazon ad aprire le porte del magazzino alla troupe scrivendo a uno dei vicepresidenti, Jeff Blackburn, per spiegare il tipo di storia che la Zhao voleva raccontare. "Non hanno avuto problemi. Sapevano che non era un film su di loro, ma sulle persone. Hanno lasciato che Frances lavorasse veramente come gli altri magazzinieri", ha raccontato a "The Wrap" il direttore della cinematografia Joshua James Richards. Amazon nel film viene presentata in modo fattuale: senza condanne o celebrazioni del gigante dell'e-commerce e' l'unico commento di Fern a chi le chiede com'e' lavorare da Amazon e' che "Paga bene". Ma se, dal punto di vista della cinematografia, girare dentro il magazzino e' stato perfetto - "La luce era quella giusta. Poco da fare per me", ha detto Richards - l'approccio acritico del film ha fatto discutere. Mancano per esempio, secondo il critico del "New York" Wilfred Chan, echi del devastante ritratto che Jessica Bruder, l'autrice del saggio del 2017 "Nomadland: Surviving America in the 21st Century" a cui si e' ispirata la Zhao, ha fatto della vita dei nomadi "on the road" che una volta finito il turno in magazzino si ritirano nei loro furgoni ospitati nei campeggi di CamperForce: ce ne sono 27 in stati come Arizona, Kentucky, Nevada, Oregon, Tennessee, Texas and Virginia, ed e' un programma di cui Amazon e' orgogliosa: "Offre opzioni di lavoro flessibile e molti dipendenti tornano anno dopo anno", ha detto un portavoce a Cnbc. Ma per molti anziani costretti ad accettare l'offerta per integrare il magro assegno della pensione, non e' una passeggiata: "Stai in piedi dieci ore al giorno e con lo straordinario obbligatorio si sale a 12. Per vecchie anche, ginocchi e gomiti e' dura", ha ammesso Bob Wells, il guru di "Nomadland" che dal 1996 vive in un furgone